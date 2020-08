[아시아경제 이동우 기자] 에어부산은 별도 재무재표 기준 올 2분기 영업손실이 514억으로 전년 동기(-219억) 대비 적자폭이 확대됐다고 14일 공시했다.

2분기 매출액은 237억원으로 지난해(1562억원) 같은 기간보다 84.8% 감소했다.

올 상반기 영업손실은 899억원을 기록해 지난해(164억원) 같은 기간보다 적자폭이 커졌다. 상반기 매출은 1168억원으로 64.6% 감소했다. 당기 순손실은 1056억원이다.

