[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시의회는 집중호우와 섬진강의 제방 붕괴로 큰 피해를 입은 구례군을 14일 방문하여 구호물품을 기탁했다.

시의회 의원들은 막대한 재산피해를 입고 복구작업에 구슬땀을 흘리고 있는 구례 수재민들에게 생수, 라면 등을 전달하고 위로했다.

한편 진수화 의장은 김순호 구례군수를 만나 위로의 말을 전하고, 섬진강변 시군피해 복구 향후 대책 방안에 대하여 논의했다.

진수화 의장은 ‘갑작스런 폭우로 삶의 터전을 잃은 구례군민들에게 위로의 말씀 드린다’며 ‘조속히 복구되어 하루빨리 일상으로 복귀하길 바란다’고 전했다.

