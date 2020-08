[아시아경제 이민지 기자] 퓨전 퓨전 195440 | 코스닥 증권정보 현재가 2,075 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,075 2020.08.14 15:30 장마감 close 은 올해 반기보고서 감사 결과 이촌회계법인으로부터 연결과 별도기준 모두 감사의견 ‘의견거절’을 받았다고 14일 공시했다.

회사 측은 “기초재무제표에 대한 검토 범위의 제한과 신뢰성 있는 반기 재무제표의 미수령이 주요 사유로 열거됐다”고 설명했다.

