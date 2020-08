SBS "장예원 아나운서, 퇴사 의사 밝혔으나 아직 결정된 것 없다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 장예원 아나운서가 사표 제출과 함께 프리랜서 선언을 했다고 알려진 가운데, SBS는 "미확정"이라는 대답을 내놨다.

SBS 관계자는 14일 "(장예원 아나운서의 퇴사와 관련해) 아직 확정된 것이 없다"라고 밝혔다.

앞서 한 매체는 장 아나운서가 사표를 제출했으며, 오는 31일 SBS를 퇴사한다고 보도했다.

이 매체는 장 아나운서는 프리선언 후에도 기존 진행하던 프로그램을 계속 하고 싶다는 입장을 밝혔고 방송사 측에서는 불가하다는 입장을 냈다고 전했다. SBS는 또한 "후속 프로그램 관련된 논의는 없었다"고 밝혔다.

2012년 공채 18기로 SBS에 입사한 장예원 아나운서는 23세 역대 최연소 아나운서로 합격해 화제를 모았다. 이후 여러 프로그램에 출연하며 SBS 간판 아나운서로 활동해 왔다. 현재 SBS 파워FM '씨네타운'과 '동물농장'의 MC로 출연하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr