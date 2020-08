[아시아경제 이민지 기자] 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 62,200 전일대비 1,200 등락률 -1.89% 거래량 186,663 전일가 63,400 2020.08.14 15:02 장중(20분지연) close 글로벌 자회사인 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 62,200 전일대비 1,200 등락률 -1.89% 거래량 186,663 전일가 63,400 2020.08.14 15:02 장중(20분지연) close 는 한국투자증권과 50억원 규모로 자기주식취득 신탁계약 체결을 결정했다고 14일 공시했다. 회사 측은 “주가안정과 주주가치 제고를 위한 것”이라며 “계약기간은 이달 19일부터 내년 2월 18일까지”라고 말했다.

