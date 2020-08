文대통령, 차관급 인사 단행…법제처장 이강섭·외교1차관 최종건 내정(상보)

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 14일 신임 법제처장에 이강섭 법제처 차장(56), 외교부 1차관에 최종건 청와대 국가안보실(NSC) 평화기획비서관(46)을 각각 승진 기용하는 인사를 단행했다. 장관급 개각이 임박했다는 전망이 흘러나오는 가운데 차관급 인사가 우선적으로 이뤄졌다.

청와대는 이날 총 9명의 차관급 내정 인사를 발표했다. 신임 행정안전부 차관에 이재영 행안부 정부혁신조직실장(54), 해양수산부 차관에 박준영 해수부 기획조정실장(53), 농촌진흥청장에 허태웅 농림축산식품부 한국농수산대학 총장(55), 특허청장에 김용래 산업통상자원부 산업혁신성장실장(52), 새만금개발청장에 양충모 기획재정부 재정관리관(57), 국가보훈처 차장에 이남우 국방부 인사복지실장(53), 공정거래위원회 부위원장에 김재신 공정위 사무처장(52)이 각각 내정됐다.

이 신임 법제처장은 서울 양정고, 연세대 경영학를 졸업하고 서울대 행정학 석사, 미국 시라큐스대 법학 박사를 취득했다. 행정고시 31회 출신으로 법제처에서 사회문화법제국장, 경제법제국장, 법령해석국장 등을 역임했다.

강민석 청와대 대변인은 "이 신임 법제처장은 법제처에서 요직을 두루 거쳐 법제 업무 전반에 해박하고 합리적 업무 처리로 조직 내 신망이 두텁다고 알려져 있다"며 "정부 최고의 법령 유권 해석 기구의 장으로서, 각 부처에 대한 법제 지원서비스를 강화해 공직사회에 적극행정을 유도하고 국정과제의 원활한 추진을 지원해 나갈 것으로 기대한다"고 밝혔다.

최 신임 외교부 1차관은 지난해 3월부터 약 1년 반 동안 청와대 평화기획비서관으로 근무하며 대북 관련 정책을 챙겨온 인물이다. 직속 상사인 김현종 NSC 2차장과 갈등설이 불거지면서 한 때 사의를 표했다는 이야기까지 나왔으나, 이번 인사로 자연스럽게 자리를 옮기게 됐다. 외교부 내 대표적 '일본통'으로 꼽혔던 조세영 외교부 1차관이 물러나게 되면서 대일 정책의 변화도 전망된다.

강 대변인은 "최 신임 외교부 제1차관은 외교안보 분야의 전문성을 바탕으로 대미외교와 북한 비핵화 등에서 풍부한 실무경험을 쌓았다"며 "'국제협력을 주도하는 당당한 외교'라는 국정과제를 차질 없이 수행해 나갈 것으로 기대한다"고 말했다.

김 신임 특허청장 내정자는 서울 영락고, 연세대 전기공학과를 졸업하고 영국 리즈대 경영학 박사를 취득했다. 기술고시 26회 출신으로 산업부에서 소재부품산업정책관, 에너지산업정책관, 통상차관보 등을 역임했다.

강 대변인은 "김 신임 특허청장은 기술고시 출신으로 공직에 입문한 전문가로서, 산업·기술·에너지 전반에 대한 업무 경험이 풍부하다"며 "4차 산업혁명 시대 국가기술경쟁력 확보를 위한 특허행정 혁신을 주도해 나갈 것으로 기대한다"고 말했다. 한편 기존 박원주 특허청장은 차기 산업부 장관 후보자로 유력히 검토되는 것으로 알려졌다.

