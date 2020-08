롯데하이마트온라인쇼핑몰, '삼성 브랜드 위크' 진행

17~23일 7일간 진행

[아시아경제 차민영 기자] 롯데하이마트온라인쇼핑몰이 오는 17일부터 23일까지 7일간 ‘삼성 브랜드 위크’ 행사를 연다고 14일 밝혔다. 행사는 롯데하이마트 전국 매장, 롯데하이마트온라인쇼핑몰과 통합몰 ‘롯데ON’에서 진행한다.

이번 기획전은 이달 처음 선보이는 ‘위너 스페셜 프라이스’와 더불어 냉방 가전 시즌오프 모델, 이사·혼수에 필요한 가전 추천 모델로 행사를 꾸몄다. 세탁기, 의류건조기 등 으뜸효율가전 기획 모델도 준비했다. 양문형 냉장고(814ℓ)를 혜택가 94만원대, 드럼세탁기(19㎏) 혜택가 84만원대, 블루스카이 공기청정기(60㎡)는 혜택가 26만원대에 선보인다.

새롭게 선보이는 ‘위너 스페셜 프라이스’ 기획전은 소비자에게 인기가 좋은 삼성전자 상품을 특별 행사가로 선보이는 행사다. 지난 10~12일 진행한 롯데하이마트온라인쇼핑몰 소비자 투표에서 최다 득표한 7가지 상품을 매일 한개씩 한정 수량 판매한다. 제품은 17일 공개된다. 선정 모델 구매 시 최대 10만원 상당 혜택을 제공한다.

온라인과 오프라인을 모두 이용하면 주는 혜택도 있다. 롯데하이마트온라인쇼핑몰이나 롯데ON에서 삼성 브랜드 위크 기획 모델을 구매하고 오프라인 매장을 방문해 삼성전자 대형·IT·PC가전 모델을 구매하면 엘포인트를 증정한다. 매장에서 결제한 금액의 2%를 엘포인트 최대 2만포인트까지 적립해준다.

오는 23일까지 엘포인트 적립, 카드 청구할인 혜택도 준다. 롯데하이마트온라인쇼핑몰에서 행사 모델을 2개 품목 이상 구매하고 엘포인트를 최대 95만포인트까지 준다. 구매 금액대에 따른 추가 적립도 있다. 50만원 이상 결제하면 구매 금액대에 따라 엘포인트 3000포인트부터 최대 10만포인트까지 증정한다. 삼성카드 등 행사 카드로 결제하면 결제가 기준으로 10%를 최대 50만원까지 청구할인 해준다. 롯데ON에서는 최대 10%까지 할인해주는 쿠폰을 제공하고 여기에 롯데카드로 결제하면 7%를 최대 10만원까지 추가로 즉시 할인해주기도 한다.

이찬일 롯데하이마트 온라인부문장은 “삼성전자와 함께하는 기획전에 소비자 의견을 직접 받고 반영해 행사를 준비하게 됐다”며 “롯데하이마트온라인쇼핑몰에서 준비한 풍성한 행사에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

