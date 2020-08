함께 호흡하며 성장해 나갈 젊은 인재를 기다립니다

8주 인턴 과정 이후 평가 통해 수습기자 채용 예정

'내일을 바꾸는 힘' 아시아경제가 '채용 연계형 인턴기자'를 선발합니다.

아시아경제는 지난 30여 년간 온?오프라인에서 심도 있고 다양한 콘텐츠로 독자들과 같이 호흡해왔습니다. 한발 앞선 걸음으로 언론의 변화도 선도해왔습니다.

기자 한사람, 한사람이 아시아경제의 소중한 인재입니다. 세상을 보는 균형 잡힌 시각과 날카로운 분석은 우리 사회를 보다 나은 세상으로 바꾸는 밑거름이 됩니다.

아시아경제는 저널리즘의 힘을 믿습니다. 급변하는 미디어 생태계 환경에서도 변화를 선도하며 미래를 보여주는 창의 역할을 더욱 강화해 나갈 것입니다.

아시아경제와 함께 호흡하며 성장해 나갈 젊은 인재를 기다립니다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr