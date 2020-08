금감원, 신입직원 90명 공채…역대 최대 규모

[아시아경제 김효진 기자] 금융감독원은 2021년도 신입직원(5급) 90명을 공개 채용한다고 14일 밝혔다. 이번 채용 인원은 올해 75명보다 15명 많은, 역대 최대 규모다.

금감원은 "금융소비자보호처 확대ㆍ개편, 사모펀드 감독 강화 등 감독ㆍ검사 업무 수요 증가, 청년일자리 확충 등 정부정책을 감안해 채용 규모를 대폭 확대했다"고 설명했다.

채용 분야는 경영학ㆍ법학ㆍ경제학ㆍITㆍ통계학ㆍ금융공학ㆍ소비자학 등 총 7개다. 채용 분야는 2차 필기과목 응시과목 기준이며 학력이나 전공 제한은 없다. 지원서 접수 기간은 오는 19~28일이다. 다음 달 12일 1차 필기시험이 치러진다.

국가직무능력표준(NCS) 기반 직업기초능력 시험인 1차 필기전형은 의사소통능력ㆍ수리능력ㆍ문제해결능력 등 총 3개 영역에서 객관식으로 출제된다. 충분한 응시 기회를 부여하기 위해 합격배수를 종전 10배수에서 15배수로 늘렸다.

10월 17일 2차 필기시험, 이후 1ㆍ2차 면접진행 등을 거쳐 12월 말~내년 1월 초 최종 합격자가 발표된다. 2차 필기전형은 지난해와 동일하게 전공지식(주관식) 및 논술 시험으로 진행된다.

자세한 사항은 금융감독원 채용 홈페이지를 참고하면 된다.

