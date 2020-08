[클릭 e종목]"현대백화점, 2분기 예상했던 부진...하반기 개선 기대"

[아시아경제 박지환 기자] 신한금융투자는 14일 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 62,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 64,800 2020.08.14 08:14 장시작전(20분지연) close 에 대해 올해 2분기 예상했던 부진을 기록했다며 하반기 개선이 기대된다고 평가했다. 이에 따라 투자의견 '매수'와 목표주가 9만원을 유지했다.

박희진 신한금융투자 연구원은 "2분기 연결기준 영업이익은 81억원으로 전년대비 83.9% 감소했다"며 "백화점과 면세점 이익은 각각 262억원, 180억원을 기록했다"고 밝혔다. 면세점 이익은 예상 수준으로 전분기대비 10억원 이상 개선됐지만 백화점 손익은 추정치를 하회했다고 설명했다. 이는 저마진 상품 군 고성장에 따른 마진율 하락이 원인이었다.

하반기에는 점진적 개선이 전망된다. 3분기 연결 이익은 작년 보다 11.5% 증가할 전망이다. 저마진 상품 성장세에 따른 마진율 훼손이 아쉬우나 기존 고마진 상품 군인 일반 의류 군 매출도 점진적 개선이 진행 중이란 분석이다.

박희진 연구원은 "부문 비용 개선이 확인되고 있다"며 "3분기 일 평균 매출액의 우상향 추세도 진행 중"이라고 밝혔다.

그는 "백화점 손익이 아쉬우나 하반기 점진적 개선에 대한 긍정적 전망은 유효하다"며 "11월 오픈될 구리 프리미엄 아울렛과 7 월 압구정, 11 월 중동점 리뉴얼 완료에 대한 긍정적 전망도 유효하다"고 덧붙였다.

