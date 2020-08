동대문구, 2021학년도 예·체능계열 1:1 입시 컨설팅

31일까지 동대문진학상담센터서 음악, 미술, 체육 계열 입시 수험생 위해 맞춤형 해결책 제공... 서울시교육청 대학진학지도 선생님 상담 진행…신청은 동대문진학상담센터 누리집에서

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 이달 31일까지 예·체능 대학 입시를 준비하는 고3 수험생을 대상으로 동대문진학상담센터에서 '1:1 입시 컨설팅'을 진행한다.

구는 올해 코로나19로 입학 전형을 변경하는 대학이 늘어남에 따라 2021학년도 대입 정보가 부족한 예·체능 계열 학생들이 자신의 적성 및 상황에 맞춰 대학에 진학할 수 있도록 입시 전략을 함께 수립하기 위해 이번 컨설팅을 기획했다. 예·체능 계열 입시 컨설팅을 하는 것은 이번이 처음이다.

컨설팅에서 서울시교육청 대학진학지도 선생님이 음악, 미술, 체육 과목별 컨설팅 일정에 따라 ‘2020학년도 입시결과’를 분석, 예측한 입시정보를 제공하고 ‘2021학년도 대입 지원전략’을 제시한다.

상담을 원하는 학생은 동대문진학상담센터 누리집 1:1 맞춤 컨설팅 게시판을 통해 신청할 수 있다. 신청 후 학생은 상담 선생님과 시간을 정한 뒤 동대문구청 9층 동대문진학상담센터에 방문하여 상담을 진행한다. 대면 상담 시 코로나19로 인한 정부의 지침에 따라 ‘생활 속 거리두기’를 준수하고 마스크 착용, 체온 측정, 손 소독 등을 철저히 하고 진행한다.

이번 컨설팅으로 해소되지 않는 입시 궁금증은 동대문진학상담센터로 언제든지 문의할 수 있다.

유덕열 동대문구청장은 “이번 예·체능계열 1:1입시 컨설팅은 각종 대입 관련 설명회가 취소·연기되어 답답해하고 있을 수험생들을 위해 마련됐다”며 “앞으로도 주민들의 요구에 맞춰 다양한 진학 프로그램을 지원하는 등 미래사회를 선도하는 으뜸교육도시 동대문구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

동대문진학상담센터는 동대문구와 입시전문업체 유웨이가 함께 운영 중인 시설로, 동대문구 주민이면 누구나 이곳에서 전문 컨설턴트에게 맞춤형 입시 상담을 무료로 받을 수 있다. 상담은 오프라인과 온라인 모두 가능하다. 동대문진학상담센터 누리집을 통해 학부모를 위한 ‘온라인 학부모 진학교실’도 제공되고 있다.

