성동구 '서울숲 힐링영화제’ 개최

‘제7회 서울숲 힐링영화제’ 서울숲 가족마당에서 21~29일 매주 금·토 개최... 다양한 연령층 즐길 수 있는 인기 영화상영, 거리두기·체온체크 등 방역수칙 철저

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 지친 마음을 숲속에서 즐기는 영화 한편으로 날려버릴 ‘제7회 서울숲 힐링영화제’를 개최한다.

‘서울숲 힐링영화제’는 지난 2014년부터 매해 숲과 가족을 컨셉트로 복잡한 도심에서 자연을 즐기며 문화체험의 기회를 제공하고 있어 주민들로부터 꾸준히 사랑받고 있는 영화제다.

올해는 8월21일에서 29일 까지 매주 금요일과 토요일 총 4회에 걸쳐 오후 7시30분 ‘서울숲 가족마당’에서 진행된다. 첫날 21일 ‘말레피센트Ⅰ’을 시작으로 22일은 ‘정글북’, 28일은 ‘미니언즈’, 29일 마지막 날은 ‘빅 히어로’ 등 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 유쾌하고 대중성 있는 영화들을 상영한다. 관람료는 무료다.

구는 코로나19 방역수칙 준수를 위해 개최장소를 기존 ‘서울숲 야외무대’에서 공간이 넓은 ‘가족마당’으로 변경했다. 상영 전 방역을 하고, 좌석 간 2m 간격 두기, 체온체크, 손소독제 비치 등 사회적 거리두기 지침을 준수, 곳곳에 진행요원을 배치해 안전한 관람에 만전을 기할 예정이다.

또 기존 4주간 토요일에 진행하던 일정을 2주간 금요일과 토요일 상영으로 변경, 사전공연과 체험부스는 운영하지 않는다.

정원오 성동구청장은 “구민 안전을 최우선으로 이번 행사를 준비하고 있으며, 코로나19 장기화로 피로감과 무력감으로 힘든 주민들이 영화제를 통해 가족과 일상의 행복을 누리는 한여름 밤 소중한 추억의 시간을 가질 수 있기를 기대해본다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr