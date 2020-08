CJ오쇼핑 펀샵, 세계과자 구독 서비스 론칭

미주·유럽·아시아 등 각국 대표 간식 정기 배송

‘재미지원금’도 지급, 추첨 통해 1인 최대 150만원 적립금 제공

[아시아경제 임혜선 기자] CJ ENM 오쇼핑부문 라이프스타일 쇼핑몰 펀샵이 세계과자 구독 서비스를 13일 론칭한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 해외여행을 갈 수 없는 상황에서 세계 각국의 간식, 과자를 종류별로 경험할 수 있는 기회다. 재미지원금' 프로모션도 황금 연휴 기간에 맞춰 진행한다.

이번 서비스는 세계 각국의 수입 과자를 정기 배송해주는 스타트업 ‘스낵트립’과 업무 제휴를 맺고 선보인다. 한 달에 한 나라씩, 매월 새로운 국가의 대표 간식을 정기적으로 받아볼 수 있다. 미주, 유럽부터 아시아까지 아우르는 국가가 랜덤으로 선정된다.

정기 구독을 신청하면 매달 그 나라의 대표 간식으로 구성된 스낵 박스를 받아볼 수 있으며 기본박스 기준 약 6개 가량의 스낵이 포함된다. 예를 들어 태국이 그 달의 테마라면 태국 역사와 간식을 설명한 책자와 함께 대표 간식인 엑스오 버터캔디·대니쉬 버터쿠키·젤리벨리 후루츠믹스·바닐라 웨이퍼 등을 받는 식이다. 국가의 대표 간식을 겹치지 않게 배송해줘 평소에 국내에서 접하기 힘들었던 스낵을 손쉽게 경험해볼 수 있다는 점에서 흥미롭다. 배송되는 모든 간식은 정식 수입신고가 완료된 상품이다.

‘스낵트립’ 기본박스는 3개월 4만3500원이다. 기본 패키지보다 두 배 많은 간식을 받아볼 수 있는 큰박스는 3개월 7만3500원이다. 정기 구독 기간 동안 무료 배송 혜택을 제공한다.

일상에 지쳤을 고객을 위해 황금 연휴 기간인 13일부터 17일동안 3000원의 ‘재미지원금’을 지급하는 프로모션도 진행한다. 프로모션 참여 고객 중 30명을 추첨, 1등(1명)에게 황금 연휴 기간 중 펀샵 상품 구매 횟수에 10만원을 곱한 금액을 3개월간 적립금으로 지원할 예정이다. 2등(4명)과 3등(25명)에게는 구매 횟수에 각각 5만원, 1만원을 곱해 적립금을 준다. 구매 횟수는 5회로 제한하며 1인 최대 150만원을 받아볼 수 있다.

한편 CJ ENM 오쇼핑부문의 라이프스타일 쇼핑몰 ‘펀샵’은 ‘어른들을 위한 장난감 가게’를 표방하며 재미있는 상품과 콘텐츠를 선보이는 커머스 플랫폼이다.

