쉐보레 트레일블레이저, 美 워즈오토 '사용자경험 우수차량' 선정

[아시아경제 김지희 기자] 한국GM은 쉐보레 트레일블레이저가 미국의 유명 자동차 전문 미디어 워즈오토에서 최근 발표한 ‘2020 워즈오토 10대 사용자경험 우수 차량(10 Best UX)’에 선정됐다고 13일 밝혔다.

워즈오토는 2016년부터 터치스크린, 스마트폰 페어링, 음성제어 네비게이션, 헤드업 디스플레이(HUD) 등 사용자 친화적인 기술과 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC), 사각지대 모니터링 등 운전자 보조 기술 등을 주요 심사 기준으로 10대 사용자경험 우수 차량을 선정해 왔다.

올해는 새로워지거나 크게 개선된 UX 기능을 갖춘 18개 모델이 후보에 올랐다. 특히 최종 선정된 10종 중 7종은 스포츠유틸리티차량(SUV) 또는 크로스오버유틸리티차량(CUV)이었다.

쉐보레 트레일블레이저는 동급 최초로 스마트폰의 주요 기능을 인포테인먼트 시스템에 연결해 사용할 수 있도록 하는 무선 스마트폰 연동 시스템을 탑재했다. 이를 통해 USB 케이블 없이도 애플 카플레이와 안드로이드 오토를 편리하게 사용 가능하다. 아울러 킥모션으로 손쉽게 트렁크를 열 수 있는 쉐보레 보타이 프로젝션 핸즈프리 파워 리프트게이트, 헤드업 디스플레이, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 액티브 노이즈 캔슬레이션 시스템 등 편의사양을 탑재했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr