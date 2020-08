[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 122870 | 코스닥 증권정보 현재가 44,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 45,700 2020.08.13 07:40 장시작전(20분지연) close =2분기 연결기준 잠정 매출 552억원, 영업이익 18억원

◆ 에버다임 에버다임 041440 | 코스닥 증권정보 현재가 4,295 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,425 2020.08.13 07:40 장시작전(20분지연) close =2분기 연결기준 잠정 매출 638억원, 영업이익 24억원

◆ CJ프레시웨이 CJ프레시웨이 051500 | 코스닥 증권정보 현재가 16,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,900 2020.08.13 07:40 장시작전(20분지연) close =2분기 연결기준 잠정 매출 6245억원, 영업이익 27억원

◆ 삼본전자 삼본전자 111870 | 코스닥 증권정보 현재가 1,635 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,685 2020.08.13 07:40 장시작전(20분지연) close =120억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 삼본전자 삼본전자 111870 | 코스닥 증권정보 현재가 1,635 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,685 2020.08.13 07:40 장시작전(20분지연) close =하루엔터테인먼트 주식 20만주 130억원에 취득 결정

◆ 인탑스 인탑스 049070 | 코스닥 증권정보 현재가 15,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,050 2020.08.13 07:40 장시작전(20분지연) close =보통주 1주당 50원 현금배당 결정

◆ CNH CNH 023460 | 코스닥 증권정보 현재가 1,495 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,520 2020.08.13 07:40 장시작전(20분지연) close =7억원 상당 자사주 46만주 취득 결정

◆ 스카이이앤엠 스카이이앤엠 131100 | 코스닥 증권정보 현재가 2,835 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,480 2020.08.13 07:40 장시작전(20분지연) close =박현서 단독 대표이사 체제로 변경

◆ 유아이디 유아이디 069330 | 코스닥 증권정보 현재가 1,055 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,055 2020.08.13 07:40 장시작전(20분지연) close =관계사 에스제이에셋에 241억원 규모 채무보증 결정

◆ 씨엠에스에듀 씨엠에스에듀 225330 | 코스닥 증권정보 현재가 5,610 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,630 2020.08.13 07:40 장시작전(20분지연) close =보통주 1주당 130원 현금배당 결정

◆ 코스맥스엔비티 코스맥스엔비티 222040 | 코스닥 증권정보 현재가 9,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,410 2020.08.13 07:40 장시작전(20분지연) close =호주 계열사에 107억원 규모 채무보증 결정

◆ 네스엠 네스엠 056000 | 코스닥 증권정보 현재가 1,875 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,915 2020.08.13 07:40 장시작전(20분지연) close =15억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 지와이커머스 지와이커머스 111820 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,465 2020.08.13 07:40 장시작전(20분지연) close =서울 광진구 테크노마트21일 35층 1호, 2호 36억원 상당에 양도 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr