포항시, '화진해수욕장' 담장 철거 … "군사시설 철거 본격 논의"

민·관·군 상생발전협의회 구성, 향후 구체적 운영방안 협의

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 12일 송라면 주민들과 육군 제50사단, 포항시 관계자 40여 명이 참석한 가운데 육군 화진훈련장 담 철거 공사를 실시했다.

블럭 담장은 길이 약 513m에 높이 약 3m, 철조망 및 펜스 약 405m이었다. 송라면 화진리 폭 9m의 마을 도로를 따라 화진해수욕장 바깥으로 시멘트벽돌과 철망으로 설치돼 있었다.

송라면 발전협의회 관계자는 "38년 만에 주민의 품으로 다가온 군점유 화진해수욕장의 담장 철거 소식은 역사의 한 획을 긋는 의미 있는 일"이라며 "앞으로 송라 화진해수욕장이 본격적으로 개발돼 지역관광산업의 큰 축을 이루기를 기대한다"고 전했다.

포항시는 조속한 시일 안에 민·관·군협의체를 구성, 화진해수욕장 개발을 위한 상생협약을 체결하고 군사시설 철거에 대한 논의를 본격화할 방침이다.

포항시 관계자는 "담장 철거를 시작으로 민관군이 상호 협의를 통해 남은 군사시설 철거와 해수욕장 개발을 본격 논의할 예정"이라며 "군부대에 막혀 중단된 해양관광과 지역 발전에 큰 도움이 될 것"이라고 큰 기대감을 나타냈다.

한편, 육군 50사단은 지난 1982년 6월부터 화진해수욕장 내 11만4870㎡를 사격훈련장 등 군사시설로 사용하고 있다. 시유지와 공유수면을 제외하면 국방부 소유는 2만6000㎡다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr