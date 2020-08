창원시, 삼성창원병원과 지역의료 발전 업무협약 체결

중증 질환 치료역량 강화하고 스마트 헬스케어 협력

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 허성무 창원시장과 홍성화 삼성창원병원장은 12일 삼성창원병원에서 협약식을 열고 지역의료 발전 업무협약서에 서명했다.

두 기관은 지역 암 환자 원정 진료를 줄이고 중증 질환 분야 투자, 스마트 헬스케어 사업 추진 등을 통해 시민 체감형 의료복지 구현에 상호 협력하기로 했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 삼성창원병원 최상위 의료기관 도약을 위한 창원시의 행정지원과 지역 내 암환자 원정진료 최소화를 위한 진료 인프라 확충, 상급종합병원급 진료 기능 수행을 위한 특성화진료센터 운영체계 재확립 및 중증 질환분야 투자와 시민 체감형 의료복지 구현을 위한 스마트 헬스케어 사업 협력 등을 약속했다.

시는 올해 선정된 국가공모사업인 ‘AI·IoT 기반 스마트 방문간호 및 모니터링 서비스 검증’ 사업을 통해 삼성창원병원과 협력하고 있다. IoT 기기를 활용하여 수집된 만성질환을 가진 독거노인들의 건강 데이터를 AI 기술로 모니터링하는 시설이 삼성창원병원에 구축 중이다.

허성무 시장은 “그동안 적지 않은 창원시민들이 위암, 뇌종양 등 고난도 수술을 받기 위해 수도권이나 부산 등 대도시로 원정 진료를 떠나는 불편을 겪어 왔다”며 “지역 의료 서비스 수준과 시민의 삶의 질이 획기적으로 향상될 것으로 기대한다”고 말했다.

