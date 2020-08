'경찰개혁' 전담 조직 출범…개혁 속도 붙을까

경찰청, '국민중심 경찰개혁본부' 발족

수사권개혁·자치경찰 등 과제 추진

[아시아경제 이관주 기자] 검경 수사권조정 후속조치, 자치경찰 도입 등을 논의할 전담 경찰 조직이 출범됐다. 국회 차원에서 관련 법안 논의가 이뤄지기 시작한 가운데 경찰개혁에 속도가 붙을 수 있을지 주목된다.

경찰청은 12일 오전 서울 서대문구 미근동 경찰청사에서 ‘국민중심 경찰개혁본부’ 현판식을 개최했다. 기존에 수사구조개혁단, 자치경찰추진단 등 각 기능에 흩어져 있던 관련 업무를 일원화해 종합적이고 체계적인 경찰개혁을 추진하겠다는 의지다.

경찰개혁본부는 송민헌 경찰청 차장을 본부장으로 ▲수사권조정 후속 조치 ▲자치경찰제 도입 ▲정보경찰 개혁 ▲대공수사권 이관 ▲경찰대학 개혁 ▲경찰위원회 실질화 등 경찰개혁 관련 입법 추진과 함께 개혁에 따른 경찰 조직·사무개편 준비를 수행한다.

아울러 경찰개혁본부 산하에 실무기구인 ‘국민중심 경찰개혁단’을 두고, 경찰청 자치경찰추진단장이 경찰개혁단장을 겸임해 경찰개혁 최대 현안인 자치경찰 도입을 체계적으로 준비할 방침이다. 경찰개혁단은 경찰개혁점검팀과 경찰개혁소통팀 등 2개 총경급 팀장 체제로 구성되며, 경찰개혁본부 운영과 과제 점검·조정, 개혁과제에 대한 일선 경찰관들의 공감 확보 등 실무를 담당할 예정이다.

김창룡 경찰청장은 "국민안전과 공정한 법집행, 그리고 경찰개혁에 대한 국민의 기대와 요구가 어느 때보다 큰 시점"이라며 "경찰개혁의 방향을 오로지 국민의 권익 증진에 두고 추진상황을 부단히 점검해 국민이 공감할 수 있는 성과를 이끌어 낼 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

