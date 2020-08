경기도, 아프리카 돼지열병 '특별방역'

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도가 집중호우로 인한 아프리카돼지열병(ASF) 바이러스의 축산농가 유입을 차단하기 위한 특별방역을 추진한다.

도는 먼저 집중호우가 끝나는 시점에 맞춰 매주 수요일마다 '일제 소독의 날'을 운영한다. 도내 전 양돈농가, 접경지역 주요도로, 임진ㆍ한탄강 수계에 대해 대대적인 소독을 실시한다.

도는 이를 위해 도내 시ㆍ군, 축협, 군부대 등과 협력해 광역방제기 12대, 방제차량 88대, 축협 공동방제단 40개단, 군 제독차량 16대 등 가용장비와 인력을 동원한다.

군부대 제독차량은 야생멧돼지 ASF 발생지점 인근 도로와 하천주변을, 시ㆍ군 및 공동방제단 소독차량은 방역 취약농가 등 전 양돈농가에 대한 소독을 각각 담당하게 된다.

아울러 동물위생시험소는 집중호우 피해 59개 농가를 대상으로 긴급 소독지원에 나선다.

도는 도내 ASF 매몰지 71곳에 대해 담당자를 지정해 일일예찰 및 점검도 실시하고 있다.

이외에도 도내 농가를 대상으로 방역 실시요령을 유선이나 문자(SMS), 메신저 등을 통해 안내해 축사 내ㆍ외부소독과 장화갈아신기, 손 씻기 등 방역수칙을 준수토록 하고 있다.

김성식 도 축산산림국장은 "ASF 바이러스가 농가로 유입되지 않도록 가용한 자원을 총동원해 방역태세를 유지할 것"이라며 "농가에서도 자율 방역수칙을 준수하는 등 적극적인 동참해 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr