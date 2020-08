[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 마재윤 전남소방본부장이 수해를 입은 전남 구례군 한 요양병원을 방문해 관계자들에게 안전관리를 당부했다.

