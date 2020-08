카카오게임즈, 日 '하츠네 미쿠' 콜라보 이벤트

[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈가 서비스하는 모바일 리듬게임 '뱅드림! 걸즈 밴드 파티!' 가 일본의 '하츠네 미쿠'와 콜라보레이션 이벤트를 개최한다고 11일 밝혔다.

'뱅드림! 걸즈 밴드 파티!'는 25명의 등장인물로 밴드를 만들고 육성하는 모바일 게임이다. 2018년 초 국내 서비스를 시작한 이후 이용자들에게 꾸준한 사랑을 받고 있다. '하츠네 미쿠'는 일본의 크립톤 퓨처미디어의 인기 캐릭터다.

이번 이벤트로 이용자들은 게임의 전용 커버곡 '꼭두각시 피에로' 라이브를 진행하고, 뮤직비디오를 감상할 수 있다. 11일부터 로그인시 이모티콘 '미쿠X걸파티콘'도 지급받는다. 이외에도 지난해 이벤트에서 인기를 끌었던 한정판 라이브 스킨과 배경이 등장한다.

카카오게임즈는 11일부터 28일까지 접속하는 이용자들을 대상으로 로그인 캠페인을 진행한다. 총 '300스타'와 '밴드 파스파레의 콜라보레이션 기념 라이브 의상', '해피의 조각', '기적의 크리스털' 등 다양한 재화를 제공한다.

자세한 콜라보레이션 이벤트는 공식 커뮤니티 '카카오게임즈 카페톡'에서 확인할 수 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr