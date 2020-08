대구시, 중소기업에 1000억원 우대보증 … 기보·중기부 업무협약

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 11일 오전 시청에서 권영진 시장, 강성천 중소벤처기업부 차관, 정윤모 기술보증기금 이사장이 참석한 가운데 기업의 기술보증 지원을 위한 '상생금융지원' 업무협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 대구시는 기업 보증재원으로 50억원을 기보에 출연하고, 기보는 총 1000억원 규모의 우대보증을 대상기업에 지원한다. 중기부는 지원정책 수립, 상생협력모델 구축 등 지역 중소기업의 혁신성장을 정책적으로 지원한다.

지원대상은 대구시에 소재하는 기술혁신선도형기업, 자동차부품업 영위기업, 코로나19 피해기업 등이다. 기업당 10억원 한도로 보증비율 100% (3년 초과시 최대 90%), 보증료 0.2% 감면 등 우대보증 사항을 적용해 최대 5년간 지원받을 수 있다.

기업은 대구시의 경영안정자금 이차보전 연계 지원으로 1년간 1.3%에서 2.2%의 대출이자 지원을 받을 수 있어 금융부담을 최소화하고, 운전자금을 적기에 확보해 기업성장 기반을 더욱 튼튼하게 다질 수 있을 것으로 보인다.

기술중소기업 상생금융지원 특별보증을 받고자 하는 기업은 11일부터 가까운 기술보증기금 영업점을 방문해 신청할 수 있다.

권영진 대구시장은 "기술보증기금의 보증지원으로 자동차부품, 섬유패션 등 주력산업 영위 기업과 우수기술 보유 기업이 자금을 원활히 융통할 수 있을 것”이라며 "지역 중소기업이 코로나 위기를 극복하고 기술 강소기업으로 도약할 수 있도록 다양한 기업지원 정책을 추진해 나가겠다"고 강조했다.

