경남교육청, 긴축재정 위기 대비 위한 ‘예산편성 다모임’ 개최

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남교육청은 내년도 경남도교육비특별회계 예산편성과 부서별 사안, 예산의 효율적 사용 방안 등을 토론하기 위해 도 교육청 2층 대강당에서 ‘2021년 예산편성 다모임’을 개최했다고 11일 밝혔다.

이날 모임은 10일 진행된 것으로, 교육청에 따르면 경기침체에 따른 세수 감소로 내년도 교육재정이 불안정한 상황에서 ‘2021년도 경상남도교육비특별회계’ 예산편성 시 사업의 필요성·타당성·효과 등을 원점에서 검토가 필요하다는 판단하에 진행됐다.

이날 예산편성 다모임은 ▲2020 교육정책사업 정비 결과 공유 ▲2021 예산편성 방향 안내 ▲온라인·오프라인 병행 토론 ▲기타 토론으로 진행됐다.

먼저 교육정책 사업 중 35.1%를 폐지한 교육정책사업 정비결과를 공유해 교육 본질 중심의 사업 운영을 강조했다.

온·오프라인 토론에서는 국·담당관별로 예산편성 기준의 일원화 방안, 내년 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 추진 사업, 신설·강조사업의 예산편성 적절성 검토가 이뤄졌다.

박종훈 교육감은 “2021년은 코로나19로 경기가 침체하고 교육재정이 불안정할 것으로 예상하고 있다”며 “올해 대대적으로 정비한 교육정책사업을 예산에 꼭 반영하고, 현장을 지원하는 것에 초점을 두고 사업과 예산을 세심하게 살펴주기를 당부한다”라고 말했다.

