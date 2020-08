한국감정원 임직원 '집중호우 피해지역'에 성금 1억 지원

[아시아경제 문제원 기자] 한국감정원은 최근 집중호우로 피해를 입은 지역의 주민들을 돕기 위해 성금 1억원을 지원하기로 했다고 11일 밝혔다.

임직원 '끝전 모으기' 운동 등으로 마련된 기부금은 사회복지공동모금회를 통해 수해 피해가 심각한 지역에 지원될 예정이다.

한국감정원은 "수해 지역의 복구, 수재민 지원 등에 우선적으로 사용될 예정"이라며 "해당 지자체와 협의해 추가적으로 필요한 부분이 있으면 적극 지원할 계획"이라고 설명했다.

앞서 한국감정원은 지난 6일 지역 관할지사인 충주지사를 통해 폭우 피해로 단수가 된 충주시 산척면에 2L 생수 3000병을 긴급 지원한 바 있다.

지난 4월에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 심각한 피해를 입은 대구시에 1억원을 기부했다.

김학규 한국감정원 원장은 "이례적인 집중호우로 많은 피해가 발생해 매우 안타깝다"며 "갑작스러운 수해 피해를 입은 수재민들이 하루 빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 공공기관으로서 최선을 다해 지원 할 것"이라고 말했다.

