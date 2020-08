11일 서울 성동구 이마트 성수점에서 홍보 모델들이 추석 선물세트 사전예약판매를 알리고 있다. 오는 13일부터 9월 18일까지 진행될 추석 선물세트 사전예약판매는 코로나19 영향으로 '언택트' 서비스도 함께 제공 할 예정이다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.