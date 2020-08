한울원자력본부, '울진 투어' 인증샷 이벤트

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부는 10월말까지 울진 지역을 여행하고 관련 사진을 SNS(사회관계통신망)에 올리면 기념품을 선물하는 이벤트를 마련한다고 11일 밝혔다.

'울진, 여긴 안 가봤지?-울진 동해안을 내 손에'라는 이름으로 마련되는 이번 행사의 투어 장소는 국립해양과학관, 성류굴, 왕피천 케이블카, 이현세 만화거리, 한울본부 홍보관 등 5 곳이다.

한울원전은 이현세 만화거리 → 성류굴 → 왕피천 케이블카 → 국립해양과학관 → 한울본부 홍보관 경로를 추천했다. 참여 희망자는 투어장소에 설치된 포토존에서 인증샷한 뒤 SNS에 업로드하면 된다. SNS는 인스타그램, 페이스북, 트위터, 맘카페, 네이버 밴드, 카카오스토리 등이다.

참가자에게는 64기가 마이크로 SD카드, 휴대용 칫솔살균기, 휴대용 손선풍기, 손톱깎이 세트 중 1개를 선물한다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr