동원산업, 프리미엄 수산물 HMR 브랜드 ‘수산명가’ 론칭

[아시아경제 최신혜 기자] 동원산업이 프리미엄 수산물 가정간편식(HMR) 브랜드 ‘수산명가’를 론칭했다고 11일 밝혔다.

동원산업은 지속가능한 수산업에 대한 철학을 바탕으로 더욱 신선하고 건강한 수산물 HMR을 제공하기 위해 통합 브랜드 수산명가를 론칭했다. 1969년 창립된 동원산업은 각종 신선한 수산 식품을 통해 국내 식문화 발전에 기여해온 국내 최대 수산기업으로, 수산명가 브랜드명에는 국내 수산업을 선도해온 동원산업의 자부심이 담겨있다.

수산명가 브랜드의 제품은 ▲훈제연어 스테이크 2종(그릴, 페퍼) ▲두툼한 생연어회 ▲가시없는 생선구이 2종(고등어, 참치) ▲바로 먹는 수산물 2종(데친문어, 자숙소라) ▲프리미엄 명란으로 구성됐다.

훈제연어 스테이크 2종은 동원산업이 직접 엄선해 가공한 고급 연어를 원목으로 훈제해 풍미가 살아있는 제품이다. 두툼한 생연어회는 한번도 얼리지 않은 신선한 항공 직송 노르웨이 생연어를 두툼하게 썰어낸 제품으로, 와사비 간장과 케이퍼 소스가 동봉돼 있다.

가시없는 생선구이는 가시가 제거돼 있어 간편한 순살 생선구이 제품으로, 동원산업의 노하우가 담긴 염장 기법으로 만들어 육질이 살아있고 간이 잘 배어있다. 바로먹는 수산물 2종은 수산물을 바로 먹힐 수 있도록 익힌 뒤, 질소충진공법으로 포장해 수산물의 신선함과 식감을 유지한 제품이다. 초고추장이 함께 들어있다. 프리미엄 명란은 엄선한 명란에 소금, 고춧가루 등 부재료를 최적의 배합비로 담아 절인 고급 명란젓 제품이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr