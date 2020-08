자랑스러운 영등포구민 찾습니다

지역발전과 구민화합에 기여한 구민·단체 추천받아…8월19일까지 후보자 접수...공적심사위원회 심사 거쳐 최종 수상자 선정…복지상 등 9개 분야, 18명 선정

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 구민화합과 지역발전을 위해 헌신, 봉사한 구민과 단체를 대상으로 ‘제27회 영등포구민상’ 후보자를 이달 19일까지 추천받는다.

구민상은 ‘제25회 구민의 날’을 맞아 나눔과 기부 등을 통해 구정발전에 이바지, 영등포구민의 자긍심과 애향심 고취에 앞장선 구민과 단체의 공적을 널리 알리기 위해 마련됐다.

올해 구민상은 ▲장한어버이상 ▲효행상 ▲봉사상 ▲체육상 ▲문화예술상 ▲교육상 ▲환경상 ▲지역공헌상 ▲복지상 등 9개 부문으로, 총 18명(개인 또는 단체)을 선정한다.

추천 대상자의 자격요건은 시상일 기준 3년 이상 영등포구에 거주하는 구민 또는 구에 소재하는 기업체(대표) 및 단체(원)가 해당된다.

대상자는 각 분야에서 헌신과 봉사로 영등포 발전에 이바지하고 남다른 이웃사랑으로 구민의 본보기가 되는 자(단체)이며, 3년 내에 구민상 수상 이력이 있는 자는 제외된다.

각 부문별로 관계 기관장 및 단체장, 동장이 추천할 수 있으며, 구민 30명 이상의 연명으로도 추천이 가능하다.

추천서, 공적조서 등 관련서류 양식은 구 홈페이지?영등포소식?새소식?고시/공고를 통해 다운받을 수 있으며, 작성 후 영등포구청 자치행정과 또는 거주지 동 주민센터에 방문해 제출하면 된다.

추천된 후보자는 구민상공적심사위원회의 객관적이고 공정한 심사를 거쳐 선정되며, 오는 9월 열리는 ‘영등포 구민의 날’ 기념식에서 시상할 예정이다.

올해는 범죄사실 등 추천 제한요건에 대한 본인 확인절차를 강화, 후보자별 현지 방문을 통한 공적사실 조사를 실시하는 등 공정한 심사에 주력할 방침이다.

지난해 9월28일에 열린 ‘제24회 구민의 날’ 기념식에서는 총 15명이 구민상 수상의 영예를 안았다.

채현일 영등포구청장은 “영등포구민상이 코로나19로 지친 구민들의 마음을 위로, 자긍심과 애향심을 고취시키는 계기가 되기를 바란다”며 “지역사회 발전과 구민 화합을 위해 묵묵히 노력하고 있는 분들이 추천될 수 있도록 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr