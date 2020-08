롭스, 롯데온 '온 라이브'서 첫 라이브 방송 진행…최대 45% 할인

[아시아경제 이승진 기자] 롯데의 헬스앤뷰티스토어(H&B) 롭스가 'MZ세대' 고객들과의 접점 확대에 나섰다.

롭스는 12일 오전 11시 롯데온 ‘온 라이브’를 통해 롭스 인기 색조 메이크업 브랜드인 ‘스틸라’, ‘림멜’ 제품을 실시간으로 판매하는 라이브 커머스를 선보인다.

첫 라이브 방송에서 롭스는 롭스 베스트셀러인 ‘스틸라 더블딥 스웨이드&메탈 섀도우’, ‘림멜 원더 스와이프 2in1 라이너 투 섀도우’ 등 인기 제품 6종을 정상가 대비 최대 45% 할인된 가격에 판매한다.

첫 방송을 기념해 다양한 혜택과 이벤트도 준비했다. 라이브 방송 중 ‘스틸라’ 상품 구매시 ‘스틸라 로즈 골드 레트로 1종과 미니글리터 1종’을, ‘림멜’ 상품 구매시 ‘림멜 브로우 디스 웨이 화이버 아이브로우 펜슬’을 증정한다. 추가로 롭스 스킨케어 베스트 7종이 담긴 미니어쳐 키트와 3만 5000원 이상 구매 시 사용할 수 있는 3000원 장바구니 할인 쿠폰도 함께 증정한다.

또한, 방송 시간 동안 진행되는 ‘구매 인증 이벤트’와 ‘구매왕 이벤트’를 통해 ‘스틸라 키튼 카르마’ 등 스틸라 정품 상품을 증정하고, 라이브 방송화면을 캡쳐해 인스타그램에 인증하면 스틸라 ‘서울 블러셔’와 ‘컴플리트 하모니 립&치크 스틱’ 중 랜덤 1종을 20명에게 증정하는 등 다양한 이벤트도 함께 준비했다.

한편, ‘온 라이브’는 롯데온 모바일 앱 ‘오늘ON’ 탭을 통해 접속 할 수 있으며, 롯데온 인스타그램 공식 계정을 통해서도 시청할 수 있다. 더 자세한 행사 내용은 롯데온 어플리케이션과 공식 온라인몰, 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다.

