[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일

◆ 한류AI센터 한류AI센터 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 510 전일대비 5 등락률 -0.97% 거래량 1,052,614 전일가 515 2020.08.10 15:30 장중(20분지연) close =사업다각화를 위해 마이더스AI로 상호를 변경한다고 공시

◆ 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 310,700 전일대비 1,500 등락률 -0.48% 거래량 1,161,698 전일가 312,200 2020.08.10 15:30 장중(20분지연) close =사무 및 연구개발공간, 광고홍보 극대화 공간 확보를 위해 서울 송파구 방이동 건물을 561억원에 매입했다고 공시.

◆ 네오위즈 네오위즈 095660 | 코스닥 증권정보 현재가 32,550 전일대비 650 등락률 +2.04% 거래량 535,363 전일가 31,900 2020.08.10 15:30 장중(20분지연) close = 네오위즈 네오위즈 095660 | 코스닥 증권정보 현재가 32,550 전일대비 650 등락률 +2.04% 거래량 535,363 전일가 31,900 2020.08.10 15:30 장중(20분지연) close 플레이스튜디오, 네오위즈 네오위즈 095660 | 코스닥 증권정보 현재가 32,550 전일대비 650 등락률 +2.04% 거래량 535,363 전일가 31,900 2020.08.10 15:30 장중(20분지연) close 에이블스튜디오, 네오위즈 네오위즈 095660 | 코스닥 증권정보 현재가 32,550 전일대비 650 등락률 +2.04% 거래량 535,363 전일가 31,900 2020.08.10 15:30 장중(20분지연) close 아이엔에스를 흡수합병한다고 공시.

◆ 판타지오 판타지오 032800 | 코스닥 증권정보 현재가 819 전일대비 39 등락률 -4.55% 거래량 1,156,552 전일가 858 2020.08.10 15:30 장중(20분지연) close =엘앤에이홀딩스 주식회사로부터 회계장부 등 열람 및 등사 가처분에 관한 소송이 제기됐다고 공시. 관할법원은 서울중앙지방법원.

◆ 해덕파워웨이 해덕파워웨이 102210 | 코스닥 증권정보 현재가 1,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,100 2020.08.10 00:00 장중(20분지연) close =대표이사 등의 직무집행정지 가처분 신청 접수설의 사실 여부와 구체적인 내용에 대한 한국거래소의 조회공시 요구에 대해 채권자들이 관련 소송을 제기했다고 공시

