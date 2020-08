속보[아시아경제 이광호 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 10일 "정부는 급격한 월세전환을 막고 국민여러분의 주거부담 완화를 위해 전월세전환율(현행 4%) 하향 조정을 검토하고 있다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 "임대차 3법으로 전세난이 심화되고 월세전환이 가속화된다는 우려도 있다"며 이같이 밝혔다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr