10일 서울 종로구 광화문 광장에서 8.15민족자주대회추진위원회 소속 관계자들이 기자회견을 열고 한미워킹그룹 해체 및 한미연합군사훈련 중단을 촉구하고 있다./강진형 기자aymsdream@

