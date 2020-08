속보[아시아경제 허미담 기자] 제주도가 7일 이날 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진을 받은 제주항공 승무원(조종사)이 조종석에서 내리지 않아 도내 접촉자가 없다고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr