국내파 vs 해외파 빅매치 방식

경기 시작부터 종료까지 생중계

[아시아경제 한진주 기자] LG유플러스가 골프 미디어 플랫폼 'U+골프'에서 7일부터 사흘간 열리는 '오렌지라이프 챔피언스트로피 박인비 인비테이셔널' 대회를 생중계한다.

경북 경주시 블루원 디아너스 컨트리클럽에서 펼쳐지는 '오렌지라이프 챔피언스트로피 박인비 인비테이셔널'은 유명 KLPGA 선수와 LPGA·JLPGA 선수들의 매치플레이 형식으로 진행된다.

U+골프는 모바일로 대회 시작부터 종료까지 생중계한다. TV에서는 오전 중계는 MBC스포츠플러스와 SBS골프, 오후 중계는 MBC가 제공한다.

중계 시간은 ▲7일 오전 9시25분 ▲8일 오전 11시15분 ▲9일 오전 9시30분부터 매 경기 종료 시점까지다. 경기 종료 후 하이라이트와 라운드 종료 후 기자회견 영상을 VOD 형식으로 제공할 예정이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr