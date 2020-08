김학도 중진공 이사장, 수해기업 방문…“복구자금 신속지원”

7일 충북 음성군 소재 중소기업 태성스틸 방문

[아시아경제 김희윤 기자] 김학도 중소벤처기업진흥공단(중진공) 이사장은 7일 오전 충청권 집중호우 수해 중소기업 현장을 찾아 피해 복구와 경영 정상화 지원을 약속했다.

김 이사장이 방문한 충북 음성군 소재 태성스틸은 강관제조업체로 인근 야산 산사태로 토사가 공장 일부를 덮쳐 7억원 상당의 피해를 입었다.

김 이사장은 복구 작업을 진행 중인 태성스틸 김준기 대표와 직원들을 위로하고 폭우·태풍에 대비해 2차 피해 예방이 중요하다고 강조했다.

아울러 “중진공은 현장 긴급지원 전문가 앰뷸런스맨과 패스트 트랙 제도를 적극 활용해 신속하게 피해복구 자금 지원 및 다각도 지원으로 조기 경영 정상화를 뒷받침하겠다”고 말했다.

한편, 중진공은 재해지원 대책반을 가동 중이다. 집중호우 피해 기업은 지방자치단체에서 재해확인증을 발급받아 중진공에 제출하면 긴급경영안정자금을 지원 받을 수 있다.

