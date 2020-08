앱클론 "자가면역치료제를 코로나19 치료용으로 개발"

AM201 코로나19 중증환자용 치료제로 개발중

[아시아경제 이민우 기자] 항체 기반 치료제 전문업체 앱클론이 자가면역질환 치료제를 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제로 개발한다.

앱클론은 자사의 자가면역질환 치료제 AM201을 중증 코로나19 환자들이 겪는 사이토카인릴리즈신드롬(CRS) 치료제로 개발하고 있다고 7일 밝혔다.

AM201은 자가면역질환을 유발하는 질환단백질로 알려져 있는 'TNF-α'와 'IL-6'를 동시에 억제하는 이중항체치료제다. 앱클론의 이중항체 개발 플랫폼인 '애피맵'을 통해 발굴된 신약후보물질로 사이토카인의 과다분비로 인한 CRS를 수반하는 다양한 질환으로 적응증을 확대할 수 있다는 설명이다.

앱클론 관계자는 "글로벌 빅파마들의 IL-6 저해제가 코로나19 증상 개선을 위한 임상 실험에서 실패가 이어지고 있다"며 "AM201은 이중항체 형태로 TNF-α와 IL-6를 동시에 억제하기에 IL-6 만을 억제하는 저해제 대비 개선된 효과가 기대된다"고 설명했다.

한편 AM201 기술이전을 용이하기 위한 데이터패키징 작업도 진행 중이다. 앱클론 측은 "현재 대량생산을 위한 최종 세포주 선별 단계에 있으며, 류마티스 관절염을 포함한 자가면역질환 및 CRS를 수반하는 다양한 질환을 치료하는 적응증으로 기술이전을 준비하고 있다"고 밝혔다.

