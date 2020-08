은행권, 집중호우 피해 기부금 지원 등 적극 나서

착해지는 은행들…사회적 책임 강조

[아시아경제 박선미 기자] 은행권이 집중호우 피해 복구를 위한 기부금 지원, 대출 만기 연장 및 이자 유예 등의 금융지원에 적극 나서며 사회적 책임을 강조하고 있다. 해외금리연계 파생결합펀드(DLF) 불완전 판매와 라임자산운용, 옵티머스자산운용의 대규모 사모펀드 환매 중단 사태 등이 잇따라 발생하면서 은행권에 대한 전반적인 이미지가 실추된 가운데 나온 행보다.

7일 금융업계에 따르면 KB국민은행은 KB금융지주, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB캐피탈 등과 함께 총 5억원의 기부금을 전국재해구호협회에 전달했다. 하나은행이 속한 하나금융그룹도 10억원의 기부금을 전국재해구호협회에 전달했다. 기부금은 재해구호물품 지원과 수해 피해지역 복구 등에 사용된다. 우리금융그룹은 대한적십자사에 기금 1억원을 전달했고 신한은행은 강원, 부산, 충청 지역 등 수해 피해지역 현장에 소재한 24개 지역본부를 통해 5억원을 긴급 지원하기로 했다.

기부금 쾌척과는 별도로 은행 차원의 피해 고객을 위한 특별대출지원, 만기 연장, 우대금리 적용 등의 금융지원도 마련됐다. 국민은행은 개인대출의 경우 긴급생활안정자금으로 최대 2000만원까지 지원한다. 중소법인 및 자영업자 등 기업대출은 운전자금 최대 5억원 이내, 시설자금은 피해시설 복구를 위한 소요자금 범위 내에서 지원하기로 했다. 추가적인 원금상환 없이 가계대출의 경우 1.5%p, 기업대출은 1.0%p 이내에서 우대금리를 적용해 기한연장도 해준다.

하나은행은 중소?중견기업 및 개인사업자 등 기업 손님에 대해 업체 당 5억원 이내의 신규 긴급경영안정자금을 지원한다. 최장 1년 이내 대출의 만기 연장을 지원하고 분할 상환금의 경우 최장 6개월 이내 상환을 유예한다. 피해를 입은 기업 고객에 대해서는 최대 1.3%p 이내의 금리 감면을 지원한다. 신한은행도 총 1000억원 규모의 긴급금융을 지원한다. 중소기업을 대상으로 업체당 최고 3억원 이내 800억원 규모의 신규 자금지원과 만기 연장, 분할상환금 유예, 금리 우대를 지원하고 개인고객에 대해서는 3000만원 한도로 200억원 규모의 긴급생활안정자금을 지원한다.

우리은행은 피해 소상공인·중소기업에 최대 5억원 한도 운전자금 대출과 피해실태 인정금액 범위 내 시설자금 대출을 지원한다. 피해지역 주민들은 개인 기준 최대 2000만원 한도의 긴급 생활자금 대출을 받을 수 있고 대출금리 최대 1%p 감면과 예·적금 중도해지시 약정이자 지급, 창구 송금 수수료 면제 등의 지원도 받을 수 있다.

금융위원회가 지난 4일 시중은행을 통해 집중호우 피해기업 및 개인의 대출원리금에 대해 일정기간 상환 유예 및 만기 연장을 유도하는 내용을 포함하는 금융지원방안을 발표해 은행권의 이번 행보는 금융 당국의 지원정책 마련과 방향을 같이한다.

다만 최근 은행권이 DLF, 라임, 옵티머스 사태 후 고객 손실을 일으키기도 책임을 회피했다는 대중적 이미지를 갖게된 만큼 집중호우 피해 지원으로 실추된 이미지 회복에 나서려는 '면피성'이라는 지적도 나오고 있다. 은행권이 금융지원을 마련했지만 실제로 어느정도 집행이 될지도 미지수다. 2002년, 2006년 등 과거 여름 집중호우 발생 때마다 은행들은 비슷한 내용의 금융지원책을 내놨는데 이용 실적이 극히 저조해 실효성이 떨어진다는 지적을 받았다. 은행들이 발표한 금융지원책은 천편일률적이고 '보여주기식' 관행적 지원이라는 지적이 나오고 있는 것도 이 때문이다.

한편 은행들이 수익을 내는데 급급하다는 비판이 커지는 만큼 은행권의 사회적 책임 강조 분위기는 강화되는 추세다. 은행들은 최근 ESG채권(환경·사회·지배구조를 개선하기 위한 자금을 조달할 목적으로 발행하는 채권) 발행에 적극적으로 나서고 있다. 이달 우리은행은 소상공인과 중소기업을 대상으로 한 금융지원 등에 활용하기 위해 3000억원 규모의 원화 ESG채권을 발행했다. 지난달에는 농협은행이 처음으로 5억달러 규모 ESG채권을 발행했다. KB금융은 금융권 최초로 이사회내 ‘ESG위원회’를 신설했고 ESG 상품 투자와 대출을 오는 2030년 50조원까지 늘리기로 했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr