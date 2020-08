[아시아경제 김봉주 인턴기자] 알베르토가 파올로와의 인연을 공개했다.

6일 방송된 MBC에브리원 '어서와~ 한국은 처음이지?'에서 이탈리아 출신 파올로의 등장에 알베르토가 반색했다.

이탈리아 어느 지역 출신이냐는 질문에 파올로는 "이탈리아 밀라노 근처에 크레모나라는 작은 마을이 있다"고 말했다.

이에 알베르토는 "마을이라고 할 수 없고 도시다. 현악이 제작으로 전세계에서 제일 유명한 도시다"면서 "얘기 나눠 봤는데 대학교 후배더라"고 전했다.

파올로는 "이탈리아 베네치아에서 같은 학교를 다녔다"고 답했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr