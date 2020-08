[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 김수현이 서예지에 이어 배우 박규영과도 남다른 비주얼합으로 색다른 케미를 선보였다.

김수현은 6일 자신의 인스타그램에 한 장의 사진을 올렸다.

사진에는 박규영과 김수현이 카메라를 바라보며 미소 짓는 모습이 담겼다.

서예지와 닮은꼴 비주얼로 남다른 케미를 자랑한 김수현이 이번에는 박규영과도 색다른 케미를 선보여 눈길을 모으고 있다.

앞서 '사이코지만 괜찮아'에서 로맨스 연기를 펼치고 있는 김수현이 서예지와 남매처럼 닮은 외모로 화제가 됐다.

한편, 김수현은 tvN '사이코지만 괜찮아'에 출연하고 있다.

