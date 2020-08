세계 코로나 확진자 1900만명…日 신규확진자 사흘연속 1000명대(종합)

[아시아경제 김은별 기자] 전 세계의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 누적 확진자가 1900만명을 넘어섰다.

국제통계사이트 월드오미터 집계에 따르면 6일 오후 7시 기준 전세계 코로나19 확진자는 1900만415명, 사망자는 71만1627명으로 집계됐다.

세계보건기구(WHO)에 코로나19가 처음 보고된 작년 12월31일 이후 약 7개월여만, WHO가 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)를 선포한 올해 1월 30일을 기준으로는 약 반 년 만에 1900만명을 넘어선 것이다.

코로나19는 최근 들어 더 빠른 속도로 확산하고 있다. 누적 확진자는 지난 6월28일 1000만명을 넘어선 뒤 불과 25일 만인 지난 22일 1500만명으로 폭증했고 이후 나흘마다 100만명씩 늘었다.

국가별 확진자 수는 미국(497만3741명)이 가장 많고 브라질(286만2761명), 인도(196만7700명), 러시아(87만1894명), 남아프리카공화국(52만9877명) 등이 뒤를 잇고 있다.

유럽과 아시아에서도 재확산이 나타나고 있다. 확산을 억제하는 데 성공한 것으로 평가되던 독일은 이날 3개월 만에 신규 확진자가 1000명을 넘어섰다.

일본에서도 최근 사흘 연속으로 하루 신규 확진자가 1000명대를 기록해 비상이 걸렸다. NHK방송에 따르면 6일 전국에서 지자체별로 발표된 신규 확진자(오후 6시 기준)는 도쿄 360명, 오사카 225명을 포함해 총 1305명이다. 오사카 지역의 이날 신규 감염자 수는 하루 기준으로 가장 많은 것이다. 아직 발표가 이뤄지지 않은 지자체가 있어 일본 전체 최종 확진자 수는 더 늘어날 것으로 보인다.

일본의 하루 확진자 수는 지난달 29일 1000명선을 처음 돌파하며 5일 연속 1000명대를 유지한 뒤 지난 3일 960명대로 떨어졌다가 4일부터 다시 1000명대를 이어가고있다. 지금까지 누적 확진자는 4만4827명, 사망자는 1043명이 됐다.

전날보다 97명 늘어난 도쿄의 하루 신규 확진자는 지난달 28일부터 10일 연속 200명을 웃돌았다. 이로써 도쿄의 누적 확진자는 1만4645명으로 늘었다. 고이케 유리코 도쿄도 지사는 이날 기자회견에서 "상황이 더 악화하면 독자적인 긴급사태 선언을 생각하지 않을 수 없다"면서 내주 '오봉' 명절 기간에 귀성과 여행을 자제해 달라고 당부했다.

한편 필리핀의 코로나19 누적 확진자는 11만9460명으로 집계돼 12만명에 육박했다. 그동안 동남아시아에서 확진자가 가장 많았던 인도네시아(11만8753명)를 앞질렀다. 이날 사망자도 28명 추가돼 2150명으로 집계됐다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr