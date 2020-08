서울시교육청, 온라인 설명회 동영상 자료 제작해 제공

[아시아경제 이현주 기자] 서울시교육청 산하 교육연구정보원은 2021학년도 대학 수시전형 대비 진학지도 관련 온라인 설명회를 동영상 자료로 제작해 제공한다고 7일 밝혔다.

온라인 설명회는 최근 대입 일정의 변화와 대학별 대학입학전형 변경 등 작년과 달라진 입시 환경 속에서 고등학교 3학년 수헙생과 학부모들의 막연한 불안감을 해소하기 위해 마련됐다. 총 11개 프로그램으로 강의 슬라이드 자료도 내려 받을 수 있다.

진학 지도 경험이 풍부한 서울대학진학지도지원단 소속 현직 교사가 강사로 참여한다. 수시전형 유형별, 대학별 분석과 실제 진학지도 사례를 바탕으로 대입 수시전형, 학생부종합전형 등 지원 젼략 정보를 제공한다.

서울진로진학정보센터 홈페이지와 서울시교육청, 교육연구정보원 유튜브 채널을 통해 볼 수 있다.

