5일 강원 춘천시 소양강댐이 3년 만에 수문을 개방했다. 닷새째 이어진 집중호우로 홍수기 제한수위를 초과함에 따라 후속 강우에 대비하기 위한 조치다. /문호남 기자 munonam@

