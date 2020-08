이용빈 의원 ‘재난안전시설물 보강사업’ 특교세 5억 원 확보

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이용빈 의원(더불어민주당·광주 광산갑)은 재난안전시설물 보강사업을 위해 특별교부세 5억 원을 확보했다고 5일 밝혔다.

이번에 확보한 특별교부세는 광주광역시 광산구 옥동교와 본량동서로의 비탈면 보수보강사업을 위한 것이다.

옥동교는 지난 1971년 준공돼 50년이 된 노후교량으로 정밀안전점검 결과 교량의 주요 부재가 약화된 상태여서 보수보강이 필요한 상태였다.

이번에 확보한 교부세로 인해 옥동교를 통행하는 주민들의 통행 안전성이 확보되고 안전한 도로환경을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

본량동서로는 본량동을 가로지르는 교통의 요충지로써 평소 주민들이 많이 이용하는 도로이지만, 토사 비탈면 침식 및 낙석 위험 등으로 붕괴 시, 인명피해가 우려되는 상황이었다.

특히 최근 잦은 집중호우 등으로 인하여 급경사지 등 도로 시설물 재해 예방을 위한 보수·보강이 필요한 사업이다.

이용빈 의원은 “이번에 확보한 특별교부세로 인해 재난으로부터 해당 주민들의 안전을 확보하고 불안요소를 해소할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 지역 현안 사업해결을 위한 예산확보를 통해 광산주민들의 안전한 환경이 조성되도록 늘 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr