피죤, 썸머 쿨세일 프로모션 참여

[아시아경제 조유진 기자] 종합생활용품 전문기업 피죤(대표 이주연)은 오는 10일부터 16일까지 온라인 유통기업 이베이코리아가 G마켓?옥션을 통해 동시 진행하는 ‘2020 썸머 쿨세일’ 프로모션 행사에 참여한다고 5일 밝혔다.

썸머 쿨세일은 G마켓?옥션에서 열리는 연중 최대 쇼핑축제 중 하나로, 피죤은 행사 기간 동안 섬유유연제, 세제, 세정제 등 피죤의 다양한 제품들을 선보일 예정이다.

특히 프로모션 참여 유도를 위해 행사에 앞서 6일부터 피죤, 액츠, 스프레이피죤 등 구매 고객 대상으로 피죤 공식모델인 영탁이 등장하는 포토카드를 증정하는 이벤트를 진행해 행사가 한층 돋보일 것으로 예상된다.

이번에 피죤이 마련한 포토카드 이벤트는 G마켓?옥션 뿐 아니라 네이버 스마트스토어, 티몬, 위메프, 11번가, 카카오 등 주요 온라인 쇼핑채널에서도 동시에 진행된다.

8종의 포토카드를 다 모은 후 개인 소셜네트워크서비스(SNS)에 필수 해시태그 5개를 모두 등록해 인증샷을 올린 후 피죤 공식 인스타그램에 응모한 고객들 중 추첨을 통해 추가로 경품도 증정할 예정이다.

보다 자세한 참여방법 안내는 6일 피죤 공식 인스타그램에 올라오는 포스팅을 참고하면 된다.

