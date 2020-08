네이버웹툰, 구글·SKT와 '게임 공모전' 활성화 나선다

공모전 입상자들에 대한 특전 대폭 확대

[아시아경제 이진규 기자] 네이버웹툰은 '네이버웹툰 게임 챌린지' 공모전 활성화를 위해 구글, SK텔레콤과 파트너십을 체결했다고 5일 밝혔다.

네이버웹툰은 이번 파트너십 체결을 통해 공모전 입상자들을 위한 특전을 대폭 확대할 계획이다. 공모전 TOP 3에 선정된 입상자들에게 ▲상금(1등 3000만원, 2등 2000만원, 3등 1000만원) ▲네이버웹툰 작가와 게임 방송 진행 ▲네이버 클라우드 플랫폼 서버 비용(1등 4000만원, 2등 3000만원, 3등 2000만원) 지원 등과 함께 구글·SK텔레콤 특별상의 혜택을 추가로 제공한다.

구글 특별상 입상자에게는 구글플레이 스토어 내 최상단 배너 게시와 '금주의 신규 추천 게임 컬렉션' 페이지 게임 소개, 구글플레이 포인트 프로그램 참여 기회 등을 제공한다. 이 밖에도 공모전 TOP 10에 오른 입상자 전원에게 구글 광고 최적화 세미나를 무료로 제공할 예정이다. SK텔레콤 특별상 입상자에겐 SK텔레콤 마케팅 채널을 활용할 수 있는 서비스를 지원한다.

한편 네이버웹툰 게임 챌린지는 중소 게임사와의 상생 협력을 목적으로 웹툰, 게임 등 국내 콘텐츠 산업 육성과 발전을 위해 마련된 게임 공모전이다. 오는 31일까지 참가 접수할 수 있다. 완성도에 따라 내부 심사를 거쳐 TOP 5와 TOP 3를 차례로 발표할 예정이다. 최종 심사 발표와 시상식은 내년 1월12일 진행된다.

