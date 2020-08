[아시아경제 박소연 기자] SK이노베이션 울산Complex가 울산지역 저소득층 예체능 꿈나무 및 학대피해 아동·청소년을 위해 '1%행복나눔기금' 3억4000만원을 전달했다. 4일 오후 울주군 웅촌면에 위치한 울산 울주군 남자중장기청소년쉼터에서 열린 전달식에는 최형욱 SK이노베이션노동조합 사무국장(왼쪽부터), 백부기 SK이노베이션 울산Complex 대외협력실장, 한시준 울산 울주군 남자중장기청소년쉼터 총괄신부(울산사회복지공동모금회 회장), 김재호 SK이노베이션 노동조합 부위원장, 조경자 울산 울주군 남자중장기청소년쉼터 소장 등이 참석했다.

