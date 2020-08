[아시아경제 정동훈 기자] 최해영(59) 대전경찰청장이 4일 경기남부경찰청장으로 승진·내정됐다.

최 내정자는 충북 괴산 출신이다. 괴산중과 청주고, 동국대 경찰행정학과를 졸업한 뒤, 1987년 간부후보 35기로 경찰에 입문했다. 이후 옥천경찰서장과 서울 서초경찰서장, 경찰청 인사담당관, 충남지방경찰청 제1·2부장을 거쳐 경찰청 교통국 국장까지 역임했다.

2018년 12월부턴 제4대 경기북부경찰청장을 지냈고, 2020년 1월에 대전경찰청장으로 취임한 바 있다.

