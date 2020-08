코로나에 상반기 '벤처투자' 17.3% 감소

중기부, 올해 상반기 일자리 및 투자 동향 분석

상반기 벤처투자 1조6495억



[아시아경제 김대섭 기자] 올해 상반기 벤처투자와 벤처펀드 결성이 전년 동기 대비 줄어든 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 투자기업 발굴 감소와 관련 산업의 침체 등이 영향을 미쳤다.

4일 중소벤처기업부에 따르면 '혁신벤처·스타트업 2020년 상반기 일자리 및 투자 동향' 분석 결과, 상반기 벤처투자는 전년 동기 대비 약 17.3% 감소했다. 전년 동기와 비교해 3448억원 줄어든 1조6495억원으로 집계됐다.

올해 1분기 투자는 전년 동기와 유사한 수준이었지만 2분기 투자가 3473억원 급감하면서 전체 상반기 투자가 감소한 것으로 분석됐다. 이는 코로나19 확산 초기인 올 2월부터 벤처캐피털(VC)업계의 투자 대상기업 발굴(발굴부터 투자까지 통상 2~3개월 시차 발생)이 급감하면서 올 2분기 투자가 감소한 것으로 파악됐다.

업종별로 살펴보면, 최근 소재·부품·장비 정책의 영향으로 정보통신기술(ICT) 제조, 전기·기계·장비, 화학·소재 업종은 전년 동기 대비 올 상반기 투자가 늘었다. 바이오·의료, 영상·공연·음반, 유통·서비스 업종은 코로나19로 인한 투자기업 발굴 감소와 관련 산업의 침체 등의 영향으로 전년 동기 대비 상반기 투자가 감소했다.

비대면 분야 올 상반기 투자는 7691억원을 기록했다. 전년 동기보다 6.5% 감소했다. 그러나 상반기 전체 벤처투자 중 비대면 분야 투자가 차지하는 비중은 전년 동기보다 5.4%포인트 증가한 46.6%로 조사됐다.

올 상반기 벤처펀드 결성도 전년 동기 대비 약 16.4% 감소했다. 전년 동기와 비교해 2239억원 줄어든 1조1388억원으로 집계됐다. 상반기 결성된 펀드를 출자자별로 분석해보면, 정책금융은 3959억원으로 전년 동기 대비 32.4% 증가했다. 민간출자는 30.2% 감소한 7429억원으로 파악됐다.

특히 벤처기업 3만7000여개의 고용현황 첫 전수조사 결과, 올 6월 말 기준 고용정보가 있는 벤처기업 3만4038개 고용현황은 66만7699명으로 집계됐다. 지난해 6월 말과 비교해 2만7319명 늘어난 것으로 나타났다. 이는 우리나라 4대 대기업의 상시근로자 69만여명과 유사한 수치다.

평균 고용인원(19.6명)과 실제 고용정보제공에 동의하지 않은 3485개 업체까지 고려하면 4대 대기업보다 더 많을 것으로 예상됐다. 예상 고용현황은 73만명 이상이다. 또 6월 말 기준으로 15세 이상 취업자 수가 전년 동월 대비 1.3%(35만2000명) 감소한 것으로 나타났다.

고용 증가규모와 증가율이 모두 높은 업종은 정보통신업(+1만792명, 7.7%), 제조업(+9767명, 2.4%), 전문 과학 및 기술서비스업(+3507명, 6.8%), 도ㆍ소매업(+1744명, 12.5%)으로 전체 벤처기업 고용 증가의 94.5%를 차지했다.

정보통신업(7.7%↑)은 게임 및 4차 산업 분야의 성장세가 뚜렷했다. 제조업(2.4%↑)은 소재·부품·장비 분야 및 의료 분야 성장세가 뚜렷한 것으로 조사됐다. 도·소매업(12.5%↑)은 비대면 상품중개업 관련 기업이 고용 성장을 견인해 비대면 기업 성장세가 뚜렷했다.

지난해 6월 말 대비 비대면 벤처기업의 고용 증가율은 8.9%로 대면 기업의 고용 증가율(3.0%)보다 약 3배 가까이 높았다. 기업당 평균 고용 증감도 비대면 기업이 1.9명으로 대면 기업 0.5명보다 높은 것으로 나타났다.

올 상반기 벤처투자 받은 기업의 고용 현황은 지난해 12월 말보다 2470명 늘어난 2만1953명으로 나타났다. 상반기 벤처투자 받은 기업 중 대면 기업의 평균 고용 증가는 2.9명인 반면, 비대면 기업은 전체 평균 고용 증가 3.6명을 상회하는 4.3명인 것으로 분석됐다.

올 상반기 투자 10억원당 고용 창출 효과는 대면 기업(+1.5명), 비대면 기업(+2.0명)인 것으로 확인됐다. 투자 대비 고용창출 효과도 비대면 기업이 더 우수한 것으로 나타났다. 비대면 분야별로 살펴보면, 지난해 12월 말 대비 생활소비, 기반기술 분야 등의 고용 증가가 뚜렷했다. 특히 생활소비 분야는 상반기에 고용이 622명 늘어났다.

벤처캐피털업계에 따르면 올 1분기는 투자 대상기업 발굴을 위한 대면 접촉이 거의 없었지만 2분기부터 정상적인 투자 활동을 재개하고 있다.

2분기부터 재개된 VC업계의 투자처 발굴 활동은 통상 2~3개월의 투자 시차를 갖고 3분기 투자로 이어질 것으로 전망되면서 3분기에는 투자가 회복될 것으로 예상된다. 또 올 4월 발표한 벤처투자 인센티브 제도, 오는 12일 시행 예정인 벤처투자 촉진에 관한 법률도 투자심리 회복에 기여할 것으로 기대된다.

박영선 중기부 장관은 "코로나19 상황 속에서 투자 기업과 대면 접촉이 어려워 2분기 투자가 크게 감소했다"며 "하지만 정부 정책과 벤처캐피털업계의 투자처 발굴 활동 등에 힘입어 3분기 투자 감소폭은 2분기보다 줄어들 것으로 예상된다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr