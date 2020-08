부산롯데호텔, 에어부산과 '다시 여기 부산' 패키지 판매

[아시아경제 차민영 기자] 부산롯데호텔은 오는 22일부터 항공과 호텔을 저렴하게 이용할 수 있는 ‘다시 여기 부산’ 실속형 패키지를 선보인다고 4일 밝혔다.

모든 패키지 및 온라인여행중개사(OTA) 이용 고객들에게는 야외 수영장(맘편한POOL) 무료 이용과 함께 롯데칠성음료의 클라우드 생맥주를 무료로 무제한 이용할 수 있는 특전이 제공된다.

이밖에도 호텔은 야외 수영장 2층 공간에 도심 속 아웃도어 분위기를 즐길 수 있는 글램핑 장소를 설치해 포토존을 만들었다. 포토존에서 찍은 사진을 개인 소셜네트워크서비스(SNS)에 ‘롯데호텔 부산’, ‘롯데호텔 부산 야외수영장’ ‘맘편한POOL’등 관련 해시태그와 함께 올리면 추첨을 통해 호텔 뷔페 ‘라세느’ 식사권을 제공하는 이벤트를 진행한다.

한편, ‘다시 여기 부산’ 패키지는 김포와 김해공항을 오가는 2인 왕복 항공권과 객실료 모두 포함해 주중 기준 셍금 및 봉사료 포함 22만원부터다. 비즈니스 여행 또는 혼자 즐기는 호캉스를 원하는 고객들을 위해 1인 왕복 항공권을 포함하면 주중 기준 17만 원부터다.

패키지 항공권은 에어부산편으로 김포와 김해 왕복 항공편으로 구성되며, 별도 시간 제한 없이 해당 기간 내 모든 항공편을 이용할 수 있다. 단, 주말 항공권에 한해 추가 요금이 발생할 수 있다. 호텔 객실 예약과를 통해 상세 내역을 확인할 수 있다. 호텔은 항공 스케줄 확인 등을 위해 유선으로만 예약을 받으며 예약 변경 및 취소는 예약 당일에 한해 가능하다. 이후 일정 변경 및 취소 시 수수료가 부과된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr