[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 아동학대 자가점검 및 사례 중심 책자를 전국 최초로 제작했다.

성남시는 가정에서 훈육 형태로 진행되는 교육이 아동학대라는 것을 알 수 있도록 사례 중심으로 구성한 책자를 제작해 최근 다함께돌봄센터, 어린이집, 소아과 등에 배포했다고 4일 밝혔다.

시는 오는 10월에는 사회복지 공무원이 경찰과 함께 아동학대 조사업무를 직접 실시한다. 또 경기성남아동보호전문기관은 심층적ㆍ 전문적 사례관리를 강화해 재학대 위험에서 아동이 안전하게 보호받을 수 있도록 할 계획이다.

시는 아동수당플러스, 다함께돌봄센터, 아동의료비 100만원 상한제 등 다양한 아동복지 정책을 추진하고 있다.

